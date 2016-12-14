Киев пообещал не воровать предназначенный для транзита в Европу российский газ

Транзит российского газа в Европу будет осуществляться в полном объеме, несмотря на утвержденное судом решение Антимонопольного комитета Украины о взыскании с «Газпрома» штрафа на 6,6 миллиарда долларов. Такое заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

- Антимонопольный комитет является независимым органом, и на него никто не может влиять, с другой стороны, забирать транзитный газ технически нельзя, поэтому очевидно, что АМКУ будет принимать какие-то другие решения по выполнению своих решений, тем более это больше полномочия исполнительной службы, - цитирует Насалика «Интерфакс».

По словам министра, Украина имеет международные обязательства по транзиту газа и намерена их выполнить.

Насалик также отметил, что Украина не испытывает газового дефицита и полностью готова к успешному прохождению «осенне-зимнего» периода.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил требование Антимонопольного комитета Украины о взыскании с российской компании «Газпром» штрафа на сумму 6,6 миллиарда долларов за нарушение украинского антимонопольного законодательства. «Газпром» пытался обжаловать это решение в украинских судебных инстанциях, однако ни одна из них не приняла иск к рассмотрению. Тогда «Газпром» подал иск в Стокгольмский международный арбитраж.

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