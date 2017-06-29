Киев получил уведомление о штрафе за «Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) получила уведомление от Европейского вещательного союза (EBU) о наложении штрафа за нарушение правил проведения песенного конкурса «Евровидение».

Представитель EBU заявил, что Киеву предстоит заплатить «крупный штраф», но размер его не уточнил. По словам главы НОТУ Зураба Аласании, речь идет о 200 тысячах евро. Украинская сторона намерена оспорить наложение взыскания, передает РИА «Новости».

Штраф Киеву выписали за то, что не было обеспечено участие в конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой. В соответствии с решением Службы безопасности Украины ей был запрещен въезд на территорию страны сроком на три года из-за посещения Крыма.

Ранее сообщалось, что EBU сделал замечание Первому каналу за отказ транслировать «Евровидение». Однако организация учла инцидент с Самойловой и не стала применять какие-либо санкции.