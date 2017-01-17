Киев получил в ООН копию письма Януковича с просьбой ввести войска РФ на Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Киев получил неопровержимые доказательства государственной измены бывшего президента страны Виктора Януковича.

По его словам, секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.

«Главная военная прокуратура получила через постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска РФ на Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Луценко в фейсбуке.

Генеральный прокурор утверждает, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами.

«Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», - добавил Луценко.