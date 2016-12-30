Киев похвастался превосходством своего ракетного оружия над российским

Выступая в эфире «5 канала» депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала уникальное ракетное оружие, аналогов которого нет в России.

- Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться, — цитирует Пашинского РИА «Новости».

Российские эксперты не раз отмечали, что все заявления Киева о значительном прогрессе в сфере военных разработок не соответствуют действительности, поскольку украинский ВПК пытается использовать советские наработки, многие из которых «безнадежно устарели». Украинское «новейшее оружие» на поверку оказывается модернизацией старых проектов.