Киев похвастался превосходством своего ракетного оружия над российским

Выступая в эфире «5 канала» депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала уникальное ракетное оружие, аналогов которого нет в России.

- Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться, — цитирует Пашинского РИА «Новости».

Российские эксперты не раз отмечали, что все заявления Киева о значительном прогрессе в сфере военных разработок не соответствуют действительности, поскольку украинский ВПК пытается использовать советские наработки, многие из которых «безнадежно устарели». Украинское «новейшее оружие» на поверку оказывается модернизацией старых проектов.

Новости по теме
Теги:
События: вооружение
Следующая новость Эксперты назвали «медийным феноменом» доклад ФБР о кибератаках со стороны РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО