Киев подтвердил решение суда Лондона по долгу перед Россией

Украинский Минфин подтвердил, что Высокий суд Лондона вынес решение по спору о долге в три миллиарда долларов в пользу Москвы.

«Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле», - цитирует РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.

В Минфине отметили, что удовлетворил ходатайство Киева о временном приостановлении исполнения решения.

В ближайшее время ведомство намерено ознакомиться с текстом решения суда, детально проанализировать с командой юристов его последствия и подать апелляцию.

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