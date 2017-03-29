Киев подтвердил решение суда Лондона по долгу перед Россией
Украинский Минфин подтвердил, что Высокий суд Лондона вынес решение по спору о долге в три миллиарда долларов в пользу Москвы.
«Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле», - цитирует РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.
В Минфине отметили, что удовлетворил ходатайство Киева о временном приостановлении исполнения решения.
В ближайшее время ведомство намерено ознакомиться с текстом решения суда, детально проанализировать с командой юристов его последствия и подать апелляцию.
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