Киев подсчитал безвозвратные потери за 2017 год
Безвозвратные потери украинской армии в текущем году составили почти 200 человек.
В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пояснили, что к данной категории относятся погибшие в ходе боевых действий, пропавшие без вести и те, кто попал в плен. Точное количество составляет 191 человек, сообщает ВВС Украина.
Санитарные потери ВСУ – раненые, травмированные и больные – составили 1256 человек. К первой категории относятся 174 военнослужащих.
В общей сложности потери украинской армии с начала боевых действий на Донбассе составили 10,7 тысяч человек. На долю безвозвратных потерь приходятся 2333 человека, санитарных – 8377 бойцов.
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