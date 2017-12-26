Киев подсчитал безвозвратные потери за 2017 год

Безвозвратные потери украинской армии в текущем году составили почти 200 человек.

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пояснили, что к данной категории относятся погибшие в ходе боевых действий, пропавшие без вести и те, кто попал в плен. Точное количество составляет 191 человек, сообщает ВВС Украина.

Санитарные потери ВСУ – раненые, травмированные и больные – составили 1256 человек. К первой категории относятся 174 военнослужащих.

В общей сложности потери украинской армии с начала боевых действий на Донбассе составили 10,7 тысяч человек. На долю безвозвратных потерь приходятся 2333 человека, санитарных – 8377 бойцов.