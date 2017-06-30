Киев поблагодарил Евросоюз за санкции против РФ

МИД Украины выразил благодарность Евросоюзу за решение о продлении антироссийских санкций.

В ведомстве отметили солидарность сообщества с Украиной в противостоянии российской агрессии и выразили надежду на то, что ЕС продолжит свою санкционную политику, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайт министерства. В частности, продлит и индивидуальные ограничения против лиц, которых Киев считает причастными к нарушению территориальной целостности Украины.

Постановление о продлении секторальных санкций в отношении России принято советом ЕС 28 июня. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.