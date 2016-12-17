Киев планирует расширить санкционный список против России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о планах Киева по расширению санкционного списка против России.
- Мы будем стараться адаптировать этот список по мере того, как получим четкие данные о том, кто вовлечен в процессы по нашим политическим заключенным, — сказал Климкин, подчеркнув, что Киев готовит новые дополнения к санкционному списку.
Украина в сентябре 2015 года ввела санкции, которые коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц, сообщает «РИА Новости».
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