Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Поставка воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции прекратилась в три часа ночи.

Об этом РИА Новости сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Станция расположена на территории Украины и обеспечивает водой Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит. Власти ЛНР сообщили, что из-за этого будут меняться графики подачи воды.

Ранее Киев прекратил поставки воды с Петровской насосной станции, обеспечивающей села Славяносербского района и Луганск.