Киев перекрыл подачу воды в ЛНР
Поставка воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции прекратилась в три часа ночи.
Об этом РИА Новости сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Станция расположена на территории Украины и обеспечивает водой Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит. Власти ЛНР сообщили, что из-за этого будут меняться графики подачи воды.
Ранее Киев прекратил поставки воды с Петровской насосной станции, обеспечивающей села Славяносербского района и Луганск.
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