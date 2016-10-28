Киев перекинул к линии разграничения в Донбассе реактивную артиллерию

По данным разведки ДНР, Вооруженные силы Украины сконцентрировали на всех направлениях вдоль линии соприкосновения в Донбассе запрещенную Минскими договоренностями вооружения, в том числе реактивную артиллерию. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Фактом подготовки украинского военного командования к активизации боевых действий является переброска личного состава и военной техники к линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Так, на горловском направлении выявлены две батареи самоходных артустановок «Акация» и «Гвоздика», танковый и минометный взводы, мотопехотная рота. В районе Донецка позиции усилены двумя батареями САУ, взводом минометов 120-мм и танков. Под Мариуполем – взвод РСЗО «Град», такое же количество САО «Нона-С», минометная батарея, самоходки и до батальона боевиков.

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