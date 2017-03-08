Киев передаст в Гаагу переписку с Москвой

Министерство иностранных дел Украины предоставит Международному суду ООН все непубличные дипломатические ноты, которыми страны обменивались с 2014 года.

По словам украинского представителя Давида Зионца, эта переписка поможет опровергнуть аргументы России о том, что Украина не предъявляла ей конкретных претензий.

Представитель украинской делегации Гарольд Ко выступил за немедленное введение мер против России, мотивировав это страданиями мирного населения Украины.

Кроме того, украинская сторона просит cуд потребовать от России усилить контроль над границей и не допускать проникновения на территорию Украины «денег, оружия, транспортных средств, инструкторов или вооруженных групп», а также воздержаться от дискриминации крымских татар и этнических украинцев на территории Крыма.

Решение о предварительных мерах может быть вынесено в течение одного-двух месяцев, пишет газета «Ведомости».