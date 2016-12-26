Киев оценил решение ДНР и ЛНР освободить двух пленных женщин

Ирина Геращенко, представляющая интересы Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, приветствовала жест доброй воли со стороны ДНР и ЛНР, объявивших о решении освободить двух женщин, находившихся в плену у ополченцев.

«Здесь может быть только одна позиция и один комментарий. Мы счастливы освобождению каждого заложника, мы счастливы, что люди встретят праздники дома. Мы счастливы, что решение украинской стороны в одностороннем порядке передать к новогодним праздникам отдельным районам Донецкой и Луганской области 15 человек способствует гуманитарным жестам», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Геращенко в Facebook.

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что в качестве жеста доброй воли намерены передать депутату Верховной рады Надежде Савченко двух пленных женщин.

По словам Геращенко, одна из пленных работает в сфере медиа, а вторая в одной из украинских государственных структур.