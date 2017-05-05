Киев отрицает обязательность выполнения «Минска-2»
Власти Украины не считают минские соглашения международно-правовым документом, следует из текста официального ответа администрации президента Украины на запрос руководителя общественной организации «Институт права и общества» Юрия Кармазина.
Согласно документу, минские договоренности не содержат каких-либо международно-правовых обязательств сторон и не подлежат ратификации, так как не являются международным договором в понимании закона Украины «О международных договорах Украины».
Кроме того, в документе подчеркивается, что выполнение минских договоренностей является исключительно добровольной процедурой, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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