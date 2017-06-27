Киев отрабатывает версию о «российском следе» в гибели Шаповала

Версия о «российском следе» является основной в деле о гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала. Об этом заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он также отметил, что теракт, в результате которого погиб Шаповал, был осуществлен на высоком профессиональном уровне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

Матиос заявил, что коммерческие мотивы совершения преступления не рассматриваются. Версию о гибели полковника связи с бизнесом следствие считает абсурдной.

Украинский военнослужащий погиб сегодня утром в Киеве в результате подрыва его автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что в инциденте могут быть замешаны российские спецслужбы. В Госдуме России назвали такое предположение безосновательным.