Киев отрабатывает версию о «российском следе» в гибели Шаповала
Версия о «российском следе» является основной в деле о гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала. Об этом заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Он также отметил, что теракт, в результате которого погиб Шаповал, был осуществлен на высоком профессиональном уровне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.
Матиос заявил, что коммерческие мотивы совершения преступления не рассматриваются. Версию о гибели полковника связи с бизнесом следствие считает абсурдной.
Украинский военнослужащий погиб сегодня утром в Киеве в результате подрыва его автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что в инциденте могут быть замешаны российские спецслужбы. В Госдуме России назвали такое предположение безосновательным.
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