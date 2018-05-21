Киев отпугнул футбольных фанатов высокими ценами

Болельщики мадридского «Реала» массово сдают билеты на финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти в столице Украины 26 мая.

Отказались ехать в Киев уже более двух тысяч человек. Футбольных фанатов отпугивают непомерно высокие цены на проживание в гостиницах. Украинские отельеры требуют в среднем около четырех тысяч долларов за ночевку, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС и интернет-ресурсы по бронированию номеров

. В финале Лиге чемпионов мадридский «Реал» будет играть с британским «Ливерпулем».

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