Киев отпугнул футбольных фанатов высокими ценами
Болельщики мадридского «Реала» массово сдают билеты на финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти в столице Украины 26 мая.
Отказались ехать в Киев уже более двух тысяч человек. Футбольных фанатов отпугивают непомерно высокие цены на проживание в гостиницах. Украинские отельеры требуют в среднем около четырех тысяч долларов за ночевку, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС и интернет-ресурсы по бронированию номеров
. В финале Лиге чемпионов мадридский «Реал» будет играть с британским «Ливерпулем».
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