Киев объявил о начале набора сотрудников в отделы патрульной полиции в Крыму и Севастополе, сообщили в департаменте коммуникаций национальной полиции Крыма Украины.

«Презентация состоится при участии главы национальной полиции Украины Сергея Князева, руководства главного управления нацполиции в автономной Республике Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции», — говорится в сообщении.

Киев не в первый раз объявляет о создании государственных структур, которые якобы начинают работать в Крыму. Однако на самом деле никакой деятельности украинских властей на территории Крыма нет.

В марте 2014 года Крым стал российской территорией после референдума, по итогам которого 96,77 процента крымчан высказались за воссоединение с Россией. 18 марта был подписан договор о возвращении территории в состав Российской Федерации, пишет газета «Известия».