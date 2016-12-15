Киев отказался от закупок российского газа до конца зимы

Выступая на пресс-конференции, глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что украинское правительство не намерено возобновлять поставки российского газа до конца нынешней зимы, если «Газпром» не изменит свои условия.

- По нашим оценкам, мы не будем покупать российский газ до конца года. А если российские коллеги не примут решения принять стандартные условия контракта, то и до конца зимы мы не будем. Будем ожидать результатов Стокгольмского арбитража, - цитирует Коболева ТАСС.

Ранее Россия и Украина разошлись в оценках итогов трехсторонней встречи Россия – Евросоюз – Украина, состоявшейся 9 декабря в Брюсселе. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Киев выразил готовность приобрести от 1,5 до 4 миллиардов кубометров российского газа. Украинская сторона, наоборот, заявила, что договоренности с Москвой достичь не удалось.

Украина отказалась от прямых покупок газа в России в ноябре 2015 года. Государство приобретает тот же газ у третьих стран, но с переплатой. По оценкам министерства энергетики РФ, только во втором полугодии 2016 года Киев переплатил за российский газ примерно 80 миллионов долларов.

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