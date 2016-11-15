Киев отказался от идеи провести открытие «Евровидения-2017» в Софийском соборе

Власти столицы Украины отказались от идеи провести церемонию открытия международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» на территории национального заповедника «София Киевская».

- Никаких событий и официальных мероприятий «Евровидения-2017» на территории Софийской площади не будет, - цитирует «Интерфакс» заявление заместителя главы городской Киевской администрации Алексея Резникова.

По словам городского чиновника, церемония открытия состоится, скорее всего, возле Мариинского дворца в центре города, а сам конкурс пройдет в Международном выставочном центре.