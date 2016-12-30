Киев освободил жителей ДНР без паспортов и актов о помиловании

Власти Украины передали ДНР десятерых жителей Донбасса, однако, вопреки достигнутым в Минске договоренностям, у троих освобожденных граждан отсутствуют паспорта и акты о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

«На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность. Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой Народной Республике, у троих нет паспортов», - цитирует текст заявления Морозовой Донецкое агентство новостей.

Морозова подчеркнула, что представители Киева далеко не в первый раз делают голословные заявления в интересах самопиара.

«Если украинская сторона действительно желает урегулировать конфликт на территории Донбасса, нужно полностью выполнить каждый пункт Минских договоренностей», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что 29 декабря украинская сторона передала ДНР и ЛНР 15 лиц, освобожденных из плена. В числе освобожденных восемь мужчин и семь женщин, среди бывших пленных есть тяжелобольные.