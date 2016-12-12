Киев осудил антиукраинский марш в Польше

Киевские власти намерены обратиться к польским официальным органам с просьбой расследовать инцидент со скандированием антиукраинских лозунгов во время марша в Перемышле.

Киев осуждает призывы, ведущие к национальной розни, и ждет реакции не только от польских властей, но и общественных организаций, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пола Украины в Польше Андрея Дещицу.

Он расценил произошедшее как провокацию и сделал акцент на том, что она совпала с выходом отношений между Украиной и Польшей «на новую позитивную динамику».