Киев осудил антиукраинский марш в Польше
Киевские власти намерены обратиться к польским официальным органам с просьбой расследовать инцидент со скандированием антиукраинских лозунгов во время марша в Перемышле.
Киев осуждает призывы, ведущие к национальной розни, и ждет реакции не только от польских властей, но и общественных организаций, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пола Украины в Польше Андрея Дещицу.
Он расценил произошедшее как провокацию и сделал акцент на том, что она совпала с выходом отношений между Украиной и Польшей «на новую позитивную динамику».
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