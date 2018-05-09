Киев оспаривает у России победу в Великой Отечественной войне
Депутат Верховной рады Украины Иван Винник обвинил Россию в намерении присвоить побед над фашизмом.
Он заявил, что украинцы принимали участие в основных сражениях Второй мировой войны, проходивших на современной территории Украины, а также в Курске, Белгороде и Сталинграде.
«Поэтому мы обладаем полным правом чествовать и те победы, и наших воинов. Мы можем это делать и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом», - цитирует парламентария РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Росси вилит в акции «Бессмертный полк» подразделение своих вооруженных сил для войны против всего мира.
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