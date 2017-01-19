Киев опроверг заявление Еврокомиссии о готовности покупать российский газ
Руководство компании «Нафтогаз Украины» заявило, что не направляло «Газпрому» заявку на поставку российского газа и не собирается этого делать в обозримом будущем.
«Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку «Газпрому» на поставку газа. Нет. В декабре «Газпром» отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда Стокгольмского арбитража», - цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.
Таким образом «Нафтогаз» опроверг заявление вице-президента Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шефчовича о том, что Украина готова покупать газ у России и располагает средствами для этого.
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