Киев опроверг сообщения о полной остановке ж/д сообщения с РФ
Украинская сторона опровергает сообщения СМИ о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», - цитирует НСН сообщение украинской компании «Укрлизныця» со ссылкой на РБК.
Ранее о планах Киева по запрету пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией написал «Коммерсант». Источники издания, близкие к украинскому правительству сообщили, что данную идею активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и председатель спикер Верховной рады Андрей Парубий. По сведениям издания, железнодорожное сообщение между РФ и Украиной может полностью прекратиться уже с 1 июля.
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