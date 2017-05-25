Киев опроверг сообщения о полной остановке ж/д сообщения с РФ

Украинская сторона опровергает сообщения СМИ о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», - цитирует НСН сообщение украинской компании «Укрлизныця» со ссылкой на РБК.

Ранее о планах Киева по запрету пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией написал «Коммерсант». Источники издания, близкие к украинскому правительству сообщили, что данную идею активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и председатель спикер Верховной рады Андрей Парубий. По сведениям издания, железнодорожное сообщение между РФ и Украиной может полностью прекратиться уже с 1 июля.