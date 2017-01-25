Киев в очередной раз сорвал разведение сил в районе станицы Луганской в Донбассе

Украинская сторона вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом рассказал уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- Мы, как и всегда, сегодня были готовы разводить силы и средства. К сожалению, все это сегодня не состоялось, - цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.

По словам представителя ЛНР, на месте предполагаемого разведения сил присутствовал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

- Сегодня у нас была возможность воспользоваться присутствием господина Хуга, первого заместителя руководителя миссии ОБСЕ на Украине и попытаться согласовать разведение сил и средств при его участии. К сожалению, это тоже нам не удалось. Украина опять-таки не проявила никакой инициативы, - отметил Дейнего.

Представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко - 23 сентября. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался по вине украинской стороны.