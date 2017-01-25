Киев в очередной раз сорвал разведение сил в районе станицы Луганской в Донбассе

Украинская сторона вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом рассказал уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- Мы, как и всегда, сегодня были готовы разводить силы и средства. К сожалению, все это сегодня не состоялось, - цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.

По словам представителя ЛНР, на месте предполагаемого разведения сил присутствовал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

- Сегодня у нас была возможность воспользоваться присутствием господина Хуга, первого заместителя руководителя миссии ОБСЕ на Украине и попытаться согласовать разведение сил и средств при его участии. К сожалению, это тоже нам не удалось. Украина опять-таки не проявила никакой инициативы, - отметил Дейнего.

Представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко - 23 сентября. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался по вине украинской стороны.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Организации: ОБСЕ
Следующая новость Андрей Малахов решил освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО