Киев объявил в розыск сына Януковича

Генеральная прокуратура Украины подозревает в причастности к завладению резиденцией "Межигорье" под Киевом сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Сегодня суд санкционировал его задержание.

Александра Януковича подозревают в причастности к завладению госимуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 миллионов гривен (19,2 миллиона долларов).

Сын экс-президента Украины объявлен в розыск, суд санкционировал его задержание для дальнейшего избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА Новости.