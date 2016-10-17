Киев объявил в розыск сына Януковича
Генеральная прокуратура Украины подозревает в причастности к завладению резиденцией "Межигорье" под Киевом сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Сегодня суд санкционировал его задержание.
Александра Януковича подозревают в причастности к завладению госимуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 миллионов гривен (19,2 миллиона долларов).
Сын экс-президента Украины объявлен в розыск, суд санкционировал его задержание для дальнейшего избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА Новости.
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