Киев объявил о поимке российского шпиона
В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что разоблачили российского шпиона в секретариате правительства страны.
В ведомстве заявили, что российские спецслужбы завербовали чиновника во время его пребывания в заграничной командировке. Действуя по указанию кураторов из спецслужб РФ, он собирал сведения о работе правительственных структур. Полученные данные агент передавал посредством электронных каналов связи.
В СБУ добавили, что чиновника задержали прямо на рабочем месте. Там, а также по месту его жительства проводятся обыски. Имя и должность подозреваемого в шпионаже ведомство не раскрывает, передает «Интерфакс».
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