Киев объявил о переходе к экспорту газа

Украинские власти намерены перейти от импорта газа к его экспорту. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что Украина сосредоточится на увеличении объемов добычи собственного газа, а поставлять его в другие страны начнет в 2020 году. По словам главы кабмина, это позволит сделать «голубое топливо» более дешевым для украинских потребителей, сообщает РИА «Новости».

Цена на экспортный украинский газ будет формироваться в соответствии с условиями рынка.