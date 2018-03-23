Киев объявил о переходе к экспорту газа
Украинские власти намерены перейти от импорта газа к его экспорту. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он отметил, что Украина сосредоточится на увеличении объемов добычи собственного газа, а поставлять его в другие страны начнет в 2020 году. По словам главы кабмина, это позволит сделать «голубое топливо» более дешевым для украинских потребителей, сообщает РИА «Новости».
Цена на экспортный украинский газ будет формироваться в соответствии с условиями рынка.
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