Киев объявил георгиевскую ленту вне закона

Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает изготовление и публичную демонстрацию георгиевской ленты.

В поддержку документа проголосовали 238 депутатов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт украинского парламента.

Закон содержит поправки в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусматривает для нарушителей запрета наказание в виде штрафа в размере 850-2550 гривен (примерно 1800-5440 рублей) и административного ареста на срок до 15 суток.

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