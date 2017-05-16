Киев объявил георгиевскую ленту вне закона

Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает изготовление и публичную демонстрацию георгиевской ленты.

В поддержку документа проголосовали 238 депутатов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт украинского парламента.

Закон содержит поправки в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусматривает для нарушителей запрета наказание в виде штрафа в размере 850-2550 гривен (примерно 1800-5440 рублей) и административного ареста на срок до 15 суток.