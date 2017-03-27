Киев объяснил перенос сроков встречи Порошенко и Трампа неразберихой в Белом доме

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что запланированная на февраль встреча главы государства Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа была перенесена на более поздний срок из-за неких организационных проблем в Белом доме.

- На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской Администрации, в Госдепе, в Совете национальной безопасности. Поэтому есть определенные объективные причины отсутствия конкретных дат, — цитирует Елисеева РИА «Новости» со ссылкой на газету «Сегодня».

По словам представителя администрации украинского лидера, встреча на высшем уровне все равно состоится, и стороны делают все необходимое, чтобы ее повестка была максимально содержательной.

- В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей, — заявил Елисеев.