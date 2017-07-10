ЛНР и Киев обвиняют друг друга в организации теракта

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) продолжается расследование теракта, произошедшего у дома правительства. Предполагается, что он был устроен Киевом для срыва диалога на очередной встрече Контактной группы в Минске.

Власти Украины, в свою очередь, видят связь между произошедшим и саммитом «двадцатки» в Гамбурге. Киев полагает, что теракт был осуществлен «для создания соответствующего фона», сообщает НСН.

Инцидент произошел 7 июля. Два взрыва прогремели в центре Луганска с небольшим интервалом. Первый раз взорвалась самодельная бомба, оставленная в мусорной корзине, во второй – заминированный автомобиль. Погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Министерство госбезопасности ЛНР обнародовало фоторобот предполагаемого организатора взрывов.