Киев обвинили в желании использовать миротворцев для «зачистки» Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко Добивается введения миротворцев ООН на Донбасс для того, чтобы использовать их против ополченцев. Об этом завил председатель Нарсовета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Президент, еще накануне отказывающийся от контингента ООН, призванного помочь политическому разрешению конфликта, вдруг стал «президентом мира». Теперь он настаивает на введении миротворцев на территорию Донбасса для восстановления «справедливости и суверенитета Украины», а по сути, для «зачистки» территории Республик усилиями «голубых касок», - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Пушилин отметил, что вводом в регионе миротворцев ООН или иного контингента нельзя подменить политическое урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что самопровозглашенные республики остаются приверженцами мирного разрешения ситуации.

Ранее Порошенко попросил Совбез ООН как можно скорее принять решение о вводе миротворцев на Донбасс, поскольку ситуация там не улучшается.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
Организации: ООН
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