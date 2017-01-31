Киев обвинил Россию в эскалации конфликта на Донбассе

МИД Украины считает, что вина за обострение конфликта на Донбассе лежит на России.

По мнению Киева, Россия пренебрегает своими обязательствами в рамках минских соглашений и грубо нарушает Женевские конвенции от 12 августа 1949 года.

Украинские власти требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий. Кроме того, призывают международных партнеров усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль, чтобы остановить эскалацию конфликта и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в последние дни украинские силовики предприняли ряд атак на позиции ополченцев. При этом ВСУ, согласно сведениям, перехваченным разведкой ДНР, потеряли около 80 человек убитыми. Однако Киев существенно занижает данные о потерях в официальной информации. Кроме того, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за ситуации на Донбассе.

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