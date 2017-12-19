Киев обнародовал письмо Саакашвили к Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, написал письмо президенту страны Петру Порошенко с предложением помириться, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, опубликовав рукописный текст, который якобы написал сам опальный политик.

Письмо Саакашвили написал на русском языке, однако допустил огромное количество грамматических и пунктуационных ошибок. В частности, в тексте встречаются слова «несмотрья», «польный», «ошыбок» и «деескалировать».

«Конечно я допускал и допускаю много политических ошыбок но сейчас как никогда уверен, что надо деескалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить», — говорится в опубликованном письме (орфография и пунктуация сохранены).

По словам пресс-секретаря Порошенко, решение опубликовать письмо было принято в связи с многочисленными запросами журналистов, а также комментариями самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма.

Ранее экс-губернатор Одесской области признал, что действительно направил президенту Украины послание, сообщает «РИА Новости».