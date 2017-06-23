Киев обжаловал решение суда по долгу перед Москвой

Минфин Украины направил апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о трехмиллиардном долге страны перед Россией.

Все необходимые для обжалования решения документы поданы в британский Апелляционный суд. Слушание по жалобе Киева предварительно запланировано на вторую половину января 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

В Министерстве выразили уверенность в приведенных в апелляции аргументах и выигрыше дела.