Киев обиделся на Варшаву из-за термина «Малопольша»
Украинские политики продолжают критиковать принятый польскими властями «антибандеровский» закон.
«Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши… вводится термин «Восточная Малопольша», - цитирует РИА «Новости» заявление замглавы правительства Украины Павла Розенко со ссылкой на местные СМИ. По его словам, подобный термин сопоставим с фразой «Крым был и будет российским».
Вице-премьер также обвинил польские власти в открытой антиукраинской истерии, которая наркуивается с каждым годом.
Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок, в свою очередь, увидел в термине «Восточная Малопольша» намек на территориальные претензии полькой стороны.
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