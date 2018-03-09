Киев обиделся на Варшаву из-за термина «Малопольша»

Украинские политики продолжают критиковать принятый польскими властями «антибандеровский» закон.

«Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши… вводится термин «Восточная Малопольша», - цитирует РИА «Новости» заявление замглавы правительства Украины Павла Розенко со ссылкой на местные СМИ. По его словам, подобный термин сопоставим с фразой «Крым был и будет российским».

Вице-премьер также обвинил польские власти в открытой антиукраинской истерии, которая наркуивается с каждым годом.

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок, в свою очередь, увидел в термине «Восточная Малопольша» намек на территориальные претензии полькой стороны.