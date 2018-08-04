Киев обеспокоен «страшным сценарием Путина»
Украина обеспокоена тем, что с приближением выборов президента и депутатов Верховной рады Россия будет использовать больше ресурсов для получения контроля над страной.
По словам военного эксперта Алексея Арестовича, в случае победы на выборах «пророссийского кандидата» Украина потеряет независимость.
«Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два», - приводит его слова РИА Новости.
Он опасается, что страна станет максимально зависимой от России: Украину заставят покупать российский газ, оружие и нефть. Арестович уверен, что Россия изменит «военные методы» на политические и будет использовать в своих целях украинского боксера Александра Усика.
Ранее стало известно, что в результате железнодорожной блокады от России Украина потеряла 60-70% из-за транзита европейских поездов в Россию и обратно.
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