Киев обещает выплатить пенсии жителям Донбасса сразу после его «освобождения»

Пенсионеры Донбасса вправе рассчитывать на выплату пособий, но только после того как официальный Киев восстановит контроль над «оккупированными территориями». Такое заявление сделало Министерство социальной политики Украины.

«Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства со ссылкой на заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина.

Все виды финансовых выплат в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, приостановлены.