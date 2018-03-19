Киев назвал выборы в Крыму основанием для санкций против РФ

Украинские власти направили в Евросоюз список лиц, имеющих отношение к организации выборов президента России в Крыму и Севастополе.

В документ включены 140 фамилий. По мнению Киева, Европе следует ввести в отношении этих лиц санкции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МИД Украины Марьяну Беца.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко назвал выборы в Крыму нелегитимными. Его поддержали польские власти.