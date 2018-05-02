Киев назвал три варианта решения конфликта в Донбассе

Существует три вероятных способа решения конфликта в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его мнению, ВСУ могут полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели.

При этом, чиновник выразил сомнение в том, что украинские власти решатся выбрать этот сценарий. Остальные два плана Грымчак назвал «хорватскими».

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии», — напомнил замминистра, отметив, что президента Сербии Слободана Милошевича тогда заставили дать гарантии, что армия не будет вмешиваться в военный конфликт.

Второй «хорватский» сценарий, предполагающий введение миротворческого контингента на юго-востоке Украины и вывод с этой территории иностранных войск, по мнению Грымчака, украинские власти рассматривают как основной.

«Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины», — заключил чиновник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и о начале операции «объединенных сил», сообщает «РИА Новости».