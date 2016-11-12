Киев назвал позором сожжение украинского флага в Варшаве

Посольство Украины готовит официальную ноту в МИД Польши в связи с сожжением украинского флага во время марша националистов в Варшаве, заявил временный поверенный посольства Украины в Польше Василий Зварич.

По его словам, Киев ждет «неотложной реакции на этот позорный акт вандализма».

- Действия, которые оскорбляют национальные символы суверенного, а тем более дружественного соседнего государства, которым является Украина, являются неприемлемыми и не должны иметь место в стране, с которой мы развиваем стратегическое партнерство, — сказал Зварич, предположив, что подавляющему большинству поляков также противно было наблюдать за сожжением флага.

Он выразил надежду, что люди, которые сожгли флаг, понесут заслуженное наказание.

Участники марша националистов, который состоялся 11 ноября, сожгли флаг Украины. Помимо этого, радикалы нецензурно выражались в адрес Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), сообщает «РИА Новости».

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