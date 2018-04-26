Киев назвал общее число погибших солдат в Донбассе

Почти 3,8 тысячи украинских военнослужащих погибли с начала военных действий в Донбассе, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

При этом, 554 человека покончили с собой. Кроме того, с начала проведения АТО почти 326 тысяч человек получили статус участника боевых действий.

В 2018 году Киев выделил из бюджета страны около 110 миллионов гривен для реабилитации и адаптации солдат, однако бюрократические проволочки не дали провести эти мероприятия в наступившем году, сообщает агентство Nation news.