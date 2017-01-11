Киев назвал незаконной публикацию Савченко списков украинских пленных

Руководитель секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко заявил, что факт публикации депутатом Надеждой Савченко списков пленных в Донбассе имеет мало общего с соблюдением законодательства.

«Мы осознаем, что существуют аргументы в пользу таких шагов для продвижения процесса «обмена» и возвращения ребят домой, но все же как вся процедура обмена находится вне рамок какого-либо законодательного поля и основывается исключительно на политико-гуманитарных принципах, так и опубликование списков тоже имеет мало общего с соблюдением требований законодательства», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Крикливенко на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, часть опубликованных Савченко списков уже ранее была обнародована.