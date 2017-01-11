Киев назвал незаконной публикацию Савченко списков украинских пленных

Руководитель секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко заявил, что факт публикации депутатом Надеждой Савченко списков пленных в Донбассе имеет мало общего с соблюдением законодательства.

«Мы осознаем, что существуют аргументы в пользу таких шагов для продвижения процесса «обмена» и возвращения ребят домой, но все же как вся процедура обмена находится вне рамок какого-либо законодательного поля и основывается исключительно на политико-гуманитарных принципах, так и опубликование списков тоже имеет мало общего с соблюдением требований законодательства», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Крикливенко на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, часть опубликованных Савченко списков уже ранее была обнародована.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Трамп признал ответственными за кибератаки серверов США Россию и другие страны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО