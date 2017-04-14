Киев назвал число арестованных на Украине россиян
Около 300 граждан России в настоящее время пребывают под стражей на территории Украины. Такие данные привела уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.
Она заявила, что отправила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список этих лиц и предложила навестить их, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
Кроме того, Лутковская попросила о посещении 12 граждан Украины, которые находятся под арестом в России. По ее словам, ответ на свой запрос она пока не получила.
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