Киев назвал число арестованных на Украине россиян

Около 300 граждан России в настоящее время пребывают под стражей на территории Украины. Такие данные привела уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она заявила, что отправила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список этих лиц и предложила навестить их, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

Кроме того, Лутковская попросила о посещении 12 граждан Украины, которые находятся под арестом в России. По ее словам, ответ на свой запрос она пока не получила.