Киев 86 раз нарушил апрельское соглашение о прекращении огня в Донбассе

Украинские силовики за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе 86 раз. Об этом рассказал представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства, «всего обстрелам со стороны ВСУ подвергли 28 населенных пунктов республики, по которым применялась тяжелая артиллерия калибром 152 и 122 мм, танки, минометы, а также вооружение БПМ и БРТ».

Источник уточнил, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и школа в населенном пункте Дзержинское. Минобороны Украины объявило, что ополченцы 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе, несмотря на вступление в силу 1 апреля соглашения о прекращении огня.

В ведомстве уточняют, что ВСУ Украины соблюдает режим тишины.

Ранее на встрече в Минске контактная группа по Украине приняла соглашение о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля.