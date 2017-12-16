Киев намерен расширить телевещание в Крыму
Киев планирует расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов в Крыму, заявил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Для этих целей будет увеличена высота телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создан дополнительный цифровой мультиплекс, а также организовано аналоговое вещание двух новых телеканалов и семи радиостанций.
Сигнал из Чаплинской башни охватит Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма, передает «РИА Новости».
В сентябре 2017 года Украина начала вещание в Крым через башню в Чонгаре, однако вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отметил, что на полуострове украинского телевидения «как не было, так и нет».
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