Киев намерен расширить телевещание в Крыму

Киев планирует расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов в Крыму, заявил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Для этих целей будет увеличена высота телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создан дополнительный цифровой мультиплекс, а также организовано аналоговое вещание двух новых телеканалов и семи радиостанций.

Сигнал из Чаплинской башни охватит Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма, передает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года Украина начала вещание в Крым через башню в Чонгаре, однако вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отметил, что на полуострове украинского телевидения «как не было, так и нет».