Киев намерен получит плату с РФ за пользование воздушным пространством Крыма

Киев планирует предъявить счета российским авиакомпаниям, которые пользуются воздушным пространством Крыма. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью УНИАН он добавил, что ведомство разрабатывает пути по компенсации за использование Россией морского пространства полуострова.

Ранее украинские власти оценили ущерб от передачи России имущества госорганов Крыма в 150 миллионов гривен (примерно 400 миллионов рублей).