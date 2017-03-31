Киев намерен получит плату с РФ за пользование воздушным пространством Крыма
Киев планирует предъявить счета российским авиакомпаниям, которые пользуются воздушным пространством Крыма. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
В интервью УНИАН он добавил, что ведомство разрабатывает пути по компенсации за использование Россией морского пространства полуострова.
Ранее украинские власти оценили ущерб от передачи России имущества госорганов Крыма в 150 миллионов гривен (примерно 400 миллионов рублей).
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