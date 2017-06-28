Киев намерен бойкотировать ЧМ-2018 в России

На Украине обсуждается вопрос об отказе от участия национальной сборной по футболу в чемпионате мира-2018, который будет проходить в России.

При этом Киев хочет, чтобы команда успешно прошла квалификацию и собирается устроить бойкот демонстративно, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины.

Более того, Киев ожидает, что его примеру последуют и другие страны. В то же время в национальной федерации опасаются, что отказ от участия в мундиале повлечет за собой санкции со стороны ФИФА.

Российская сторона спокойно относится к возможному бойкоту чемпионата Украиной. «Лично я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Чемпионат мира в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины», - заявил изданию первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи в рамках турнира состоятся в 11 городах. Ожидается, что в ЧМ примут участия сборные более 30 стран.

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