Киев надеется до Рождества обменять 58 украинских пленных на 228 ополченцев

Глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак заявил, что Киев рассчитывает на успешное проведение до Рождества операции по обмену пленными по формуле 58 украинских пленных на 228 ополченцев.

- Мы инициировали обмен 58 подтвержденных ополченцами наших заложников на 228 сторонников ополченцев. СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников, - цитирует Грыцака ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Глава ведомства подтвердил, что ранее состоялся обмен в формате «пятнадцать – ноль», в ходе которого переданы представителям провозглашенных ДНР и ЛНР 15 их сторонников, «ранее задержанных за участие в незаконных группировках».

По словам Грыцака, украинская сторона «пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно разморозить процесс обмена пленными».

- Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи, - подчеркнул глава СБУ.