Киев может запретить вещание белорусского канала за карту Украины страны без Крыма

Пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины распространило сообщение о том, что телеканал «Беларусь 24» нарушил законодательство страны, демонстрируя в своем эфире карту Украины без Крыма.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала «Беларусь 24» Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», - цитирует текст сообщения ТАСС.

По мнению членов Нацсовета, вышеупомянутая карта демонстрировалась в программе «Акценты», а в программе «Главный эфир» были необъективно отражены взгляды на отдельные политические события на Украине.

В случае отказа вещателя привести свое вещание в соответствие с требованиями украинского законодательства, Нацсовет вынужден будет запретить вещание канала «Беларусь 24» на территории Украины, - отмечается в сообщении.

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