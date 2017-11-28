Киев ждет новых санкций США против России

В начале будущего года США в очередной раз расширят антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, санкционный список будет подготовлен Минфином США уже в январе. «Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию», - цитирует министра УНИАН.

Он заверил, что американская сторона серьезно работает над новыми ограничениями. Давление на Россию будет координироваться с ЕС.